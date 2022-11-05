Поняли, что Херсон им не удержать, – Арестович назвал задачу россиян на том направлении

Оккупанты делают вид, что якобы покидают Херсонщину. Однако они никуда не уходят, а лишь немного сдвинули позиции, чтобы уменьшить линию фронта и сделать ее более "компактной".

В то же время захватчики стремятся стать на более выгодные рубежи для обороны, чтобы сделать ее более плотной и оперативно насыщенной. Об этом на встрече с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Какая задача россиян в Херсонской области

Они поняли, что Херсон им не удержать, и мысленно с ним попрощались,

– подчеркнул Арестович.

Так, российские военные не могут удержать оккупированный город, поскольку не способны решить проблемы со снабжением. Впрочем, их задача нанести Вооруженным Силам Украины максимальные потери на Херсонском направлении.

"Сделать операцию настолько кровавой, чтобы любое переведение усилий на другое направление было невозможным 2 – 3 месяца", – объяснил советник главы Офиса Президента.

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Смогут ли оккупанты подорвать Каховскую ГЭС

Однако операция россиян по дезинформации относительно выхода из Херсона, как и все, что они делают – провальная. Кроме того, если таким образом осуществляется подготовка к подрыву дамбы Каховской ГЭС, это навредит прежде всего их войскам, поскольку логистика будет полностью разрушена. В то время как для наших бойцов нет такой угрозы.

"У них остается один вариант – они не просто выходят, а бешеными темпами "драпают" в сторону Крыма, потом подрывают дамбу и тогда уже заливает левый берег, и мы не можем двигаться на Крым и сделать там плацдарм", – объяснил Арестович.

Для этого российским захватчикам нужно полностью оставить Каховскую ГЭС и найти способ, как ее дистанционно взорвать. Впрочем, Вооруженные Силы не будут ждать, пока оккупанты со всем разберутся.

Даже этот подрыв — довольно нетривиальная задача. Боюсь, они (россияне – 24 канал) с этим не справятся,

– подытожил советник главы Офиса Президента.

Арестович рассказал, какая задача оккупантов на Херсонщине: смотрите видео

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