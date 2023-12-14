Плацдарм расширяется: какие возможности имеют ВСУ на левобережье Херсонщины

Ситуация на левобережье Херсонщины разворачивается не в пользу российских оккупантов. Несмотря на значительные силы, они не могут эффективно противодействовать Силам обороны.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что происходит на левом берегу Днепра. По его словам, для врага там "серьезная головная боль".

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"Россияне действительно не контролируют ситуацию. У них нет возможности противодействовать Силам обороны Украины, имеющим там плацдарм", – подчеркнул Коваленко.

Так, украинские бойцы увеличивают плацдарм, а оккупанты несут потери.

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Несмотря на успехи, защитникам нелегко, поскольку за ними речная преграда. Однако артиллерийские подразделения на правом берегу улучшают ситуацию.

Задача-минимум украинских защитников на левобережье Херсонщины состоит в вытеснении врага, чтобы тот не мог обстреливать артиллерией правый берег. Как известно, россияне почти каждый день поражают Херсон и область.

В перспективе движение на левобережье может приблизить освобождение оккупированного Крыма. Если Силы обороны выйдут на Перекопский перешеек, то смогут отрезать сухопутный коридор до полуострова.

Однако для такого развития событий Украине не хватает оружия – авиации, дальнобойных ракет и средств РЭБ. В этом могут помочь западные союзники.

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