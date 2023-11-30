Россия развернула новую дивизию в Херсонской области: британская разведка оценила ее подготовку

Воздушно-десантные войска России впервые начали развертывание новой 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на территории Украины. По всей вероятности, она будет сконцентрирована в Херсонской области.

О том, что оккупанты разворачивают в Украине 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, заявили в отчете разведки Минобороны Британии.

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Что известно о новоиспеченной дивизии

Разведчики заявили, что в августе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах возобновить дивизию, поскольку в 1998 году она была сокращена до бригады.

Вероятно, в подчиненные дивизии подразделений входят 337-й полк, дополнительный маневровый полк и 52-я артиллерийская бригада. Вместе со 104 гвардейской воздушно-десантной дивизией количество дивизий в боевом порядке НДС России увеличится до пяти.

Однако британская разведка предполагает, что формирование будет плохо обученным и вряд ли будет соответствовать прежним "элитным стандартам" НДС страны-агрессора.

Также разведчики предположили, что новую дивизию будет контролировать командующий НДС России генерал-полковник Михаил Теплинский, отвечающий за Херсонское направление.

Ночью оккупанты обстреляли Херсонщину