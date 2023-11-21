Есть предпосылки обрушить Южный плацдарм, – военный эксперт о перспективах возвращения Крыма

Украинские военные захватили и удерживают плацдармы на левобережье Херсонщины. У защитников есть шансы развить успех и обрушить Южный плацдарм.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, как это можно сделать. Он отметил важность того, что мы сумели не развивать аналитическую составляющую вокруг всего происходящего.

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В дальнейшем украинские военные могут подвинуть свои стратегические клешни к Молочному лиману и отрезать сухопутный коридор в Крым.

Предпосылки обрушить Южный плацдарм есть. Когда это произойдет – не возьмется прогнозировать самый светлый ум,

– констатировал Черник.

Вероятно, это был первоначальный план украинского командования, но его отложили в результате подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Крым могут освободить первым

"Вы знаете мою персональную концепцию – сначала отбить Крым. И это гораздо легче, чем отбить Донбасс", – отметил Черник.

Как освободить Крым: смотрите видео 24 Канала

По его словам, для этого нужно много авиации и дальнобойных ракет, чтобы взять остров под огневой контроль. Кроме того, нужно обрушить Керченский мост, а также топить и сбивать все, что будет двигаться в Крым.

Возвращение полуострова может привести к политическому обсыпанию режима Путина, что может спровоцировать хаос и неуправляемость военной компоненты – и оккупанты сами уйдут с "жестом доброй воли".

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