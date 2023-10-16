Есть четыре цели: Израиль продолжает подготовку к наземной операции в Секторе Газа

Израильские военные готовятся к наземной операции в Секторе Газа. Военный кабинет поставил перед ними конкретные задачи.

Главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович сказал 24 Каналу, что об оккупации Сектора Газа речь не идет.

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"Эта территория никому не нужна – это заноза в теле Ближнего Востока, которую удобно раздражать, чтобы в нужный момент причинять боль Израилю", – отметил Шлеймович.

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По его словам, ЦАХАЛ имеет четыре основные задачи:

крах режима ХАМАС и уничтожение его военных возможностей;

ликвидация террористической угрозы;

максимальные усилия по решению проблемы заложников;

восстановление границ.

Подробнее о заложниках

"Идут посреднические усилия о по крайней мере частичном освобождении заложников через Катар, Египет и определенную третью страну, которую пока не называют. Я рискну допустить, что это может быть Оман", – отметил Шлеймович.

Он добавил, что формулировка цели ЦАХАЛ насчет заложников свидетельствует о том, что в какой-то момент это перестанет быть сдерживающим фактором.

В то же время, чрезвычайное правительство использует это время, чтобы лучше подготовить наземную операцию.

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