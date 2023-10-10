"Реверанс" от Кремля: политолог объяснил реакцию пропагандистов на происходящее в Израиле

Российские пропагандисты стали на сторону террористов ХАМАС и поливают грязью Израиль. Такая реакция на новый конфликт на Ближнем Востоке очень показательна.

Политолог Игорь Рейтерович назвал 24 Каналу возможные причины очередной вакханалии в России.

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"С одной стороны, такая реакция именно со стороны пропагандистов была обусловлена реакцией российского общества. Видимо, они заметили тенденцию к абсолютному антисемитизму, поддержке действий террористов и решили эту волну подхватить", – отметил Рейтерович.

По его словам, Кремль надеется таким способом усилить консолидацию, показать, что власти и граждане находятся на одной стороне баррикад. Более того, результаты последних соцопросов свидетельствуют о том, что Владимиру Путину не хватает поддержки граждан – так почему бы не воспользоваться случаем.

Россия определилась со своими союзниками

Поскольку российский патриотизм основывается на образе врага, власти решили подпитать его еще и Израилем.

Конечно, Израиль претендует на эту роль гораздо лучше, чем какие-то террористы ХАМАС, Палестина или Иран, поскольку с ними гораздо более тесные отношения у России,

– добавил Рейтерович.

В то же время Россия сделала "реверанс" в сторону своих союзников – Ирана и Турции.

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