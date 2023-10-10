"Реверанс" от Кремля: политолог объяснил реакцию пропагандистов на происходящее в Израиле
Российские пропагандисты стали на сторону террористов ХАМАС и поливают грязью Израиль. Такая реакция на новый конфликт на Ближнем Востоке очень показательна.
Политолог Игорь Рейтерович назвал 24 Каналу возможные причины очередной вакханалии в России.
Вашему вниманию "Для России – это очень хорошо": как Кремль может использовать события в Израиле
"С одной стороны, такая реакция именно со стороны пропагандистов была обусловлена реакцией российского общества. Видимо, они заметили тенденцию к абсолютному антисемитизму, поддержке действий террористов и решили эту волну подхватить", – отметил Рейтерович.
По его словам, Кремль надеется таким способом усилить консолидацию, показать, что власти и граждане находятся на одной стороне баррикад. Более того, результаты последних соцопросов свидетельствуют о том, что Владимиру Путину не хватает поддержки граждан – так почему бы не воспользоваться случаем.
Россия определилась со своими союзниками
Поскольку российский патриотизм основывается на образе врага, власти решили подпитать его еще и Израилем.
Конечно, Израиль претендует на эту роль гораздо лучше, чем какие-то террористы ХАМАС, Палестина или Иран, поскольку с ними гораздо более тесные отношения у России,
– добавил Рейтерович.
В то же время Россия сделала "реверанс" в сторону своих союзников – Ирана и Турции.
Имеет ли Россия отношение к событиям в Израиле: последние новости
- Центр стратегических коммуникаций заявил, что действия ХАМАС имеют общие черты с российскими атаками на Украину. Вероятно, Кремль приложился к организации нападения на Израиль.
- Кроме того, представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что Россия знала о планах ХАМАС атаковать Израиль. Есть информация о взаимодействии российских ЧВК с палестинскими боевиками.
- К тому же в Politico считают, что очередное обострение палестино-израильского конфликта выгодно России. Кремль стремится отвлечь мир от Украины.