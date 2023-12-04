Ситуация в энергосистеме сложная, – Укрэнерго
Источник:Укрэнерго
Энергосистема Украины находится в сложном положении. В то же время, графики отключений света не применяли и не планируют.
По информации "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме сложная. Там отметили, что высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме.
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На аварийном ремонте 5 энергоблоков
Утром 4 декабря одна из теплоцентралей на Юге остановила работу из-за повреждений при обстреле. За сутки в аварийный ремонт выведено 5 блоков на тепловых электростанциях в разных регионах. Причины этого очень разные. Солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.
В то же время, электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.
Состояние сетей Укрэнерго и Минэнерго
В Одесской области полностью восстановлено электроснабжение потребителей, обесточенных из-за непогоды.
Всего из-за непогоды на утро 4 декабря обесточено 145 населенных пунктов в Житомирской, Львовской, Сумской, Черниговской областях.
По боевым действиям и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов. В результате вражеских атак есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно – восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
Предпринимателям разрешили импортировать электроэнергию
- Правительство разрешило промышленникам импортировать электроэнергию из-за границы, чтобы обеспечить стабильную работу во время блекаутов. Такие предприятия не будут подвергаться ограничениям энергоснабжения.
- Импорт электроэнергии могут только небытовые потребители. Чтобы избежать отключений, необходимый объем импорта должен составлять 50% от фактического потребления ежечасно с октября по апрель и 30% соответственно с мая по сентябрь.
- Импортировать электроэнергию украинские предприятия смогут из Словакии, Венгрии, Румынии, Польши. Объем разрешенного импорта тока из Европы составляет 1700 мегаватт для Украины и Молдовы.