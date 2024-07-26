Самый сложный период лета уже позади, глава Укрэнерго

В Украине сложная ситуация в энергосистеме из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В Укрэнерго рассказали, что самый сложный период лета уже прошел.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. По его словам, мы прошли очень сложные несколько недель и сейчас ситуация действительно улучшилась.

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Что изменилось в энергосистеме

Кудрицкий объяснил, что это связано с тем, что спала аномальная жара и уменьшилось потребление электроэнергии. Кроме этого, вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности. Они добавляют нам мощности и сокращают дефицит.

Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди – мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые – немного больше,

– добавил глава Укрэнерго.

В то же время в некоторые часы есть возможность не вводить никаких ограничений электропотребления. Если не будет новых масштабных повреждений электростанций – то ситуация улучшится.