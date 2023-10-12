Битва за электроэнергию: готова ли Украина к новым ракетным ударам России
Приближается зима, и российские оккупанты могут активизировать обстрелы по энергетической инфраструктуре. Однако Украина сделала все возможное, чтобы пережить холода.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, какая сейчас ситуация в энергетической системе Украины.
Вашему вниманию В Энергоатоме рассказали о запуске очередного энергоблока: насколько больше станет электроэнергии
По его словам, энергетики начали готовиться к этой зиме еще в апреле. Весь этот период они очень интенсивно строили физическую защиту и восстанавливали высоковольтные подстанции.
Нельзя быть довольными, когда вам уничтожили половину энергосистемы. Но то, что максимально возможное сделано, – это факт,
– констатировал Харченко.
С одной стороны, Украина готова гораздо лучше, чем год назад. Мы знаем, чего ждать и как это будет происходить, а также мы многое сделали, чтобы подготовить энергосистему правильно. Но с другой – никуда не делись последствия ударов прошлогодних и этой зимой. Прочность нашей энергосистемы значительно ниже.
Каковы сценарии отключения света
"Существует огромное количество разных сценариев, графиков, планов, которые энергетики будут применять в зависимости от того, какими будут атаки", – отметил Харченко.
Эксперт по энергетике добавил, что некоторые регионы имеют более слабую сеть и меньше генерирующих мощностей, чем другие. Речь идет, в частности, об Одессе, Киеве, Харькове.
Что нужно приобрести на случай блекаута / Инфографика 24 Канала
Будут ли блекауты зимой: последние новости
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине возможны кратковременные блекауты. Спрогнозировать уровень российских атак достаточно сложно.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Украина должна готовиться к "битве за электроэнергию". У россиян нет особых корректировок в своих планах атаковать нашу энергетику.
- Президент Владимир Зеленский также отметил, что оккупанты снова будут пытаться уничтожить энергосистему Украины. Но власти нашего государства полностью осознают риски и готовятся.