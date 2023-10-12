Битва за электроэнергию: готова ли Украина к новым ракетным ударам России

Приближается зима, и российские оккупанты могут активизировать обстрелы по энергетической инфраструктуре. Однако Украина сделала все возможное, чтобы пережить холода.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, какая сейчас ситуация в энергетической системе Украины.

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По его словам, энергетики начали готовиться к этой зиме еще в апреле. Весь этот период они очень интенсивно строили физическую защиту и восстанавливали высоковольтные подстанции.

Нельзя быть довольными, когда вам уничтожили половину энергосистемы. Но то, что максимально возможное сделано, – это факт,

– констатировал Харченко.

С одной стороны, Украина готова гораздо лучше, чем год назад. Мы знаем, чего ждать и как это будет происходить, а также мы многое сделали, чтобы подготовить энергосистему правильно. Но с другой – никуда не делись последствия ударов прошлогодних и этой зимой. Прочность нашей энергосистемы значительно ниже.

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"Существует огромное количество разных сценариев, графиков, планов, которые энергетики будут применять в зависимости от того, какими будут атаки", – отметил Харченко.

Эксперт по энергетике добавил, что некоторые регионы имеют более слабую сеть и меньше генерирующих мощностей, чем другие. Речь идет, в частности, об Одессе, Киеве, Харькове.



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