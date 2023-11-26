Тенденции неутешительны: о чем сигнализируют обвинения Китая во вторжении эсминца США

В Южнокитайском море произошел инцидент между США и Китаем. Чтобы продемонстрировать свободу судоходства, американский ракетный эсминец USS Hopper зашел в воды возле спорных Парасельских островов, а Пекин в ответ направил свои военные силы.

Политолог-международник Руслан Осипенко предположил 24 Каналу, что между США и Китаем может возникнуть большое противостояние. Хотя были надежды на переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

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"Набор актуальных обстоятельств свидетельствует о том, что не будет восстановления глобальной торговли, которая могла бы успокоить обе страны и мир в целом", – констатировал Осипенко.

Между США и Китаем может зарождаться противостояние: смотрите видео 24 Канала

По его словам, никакой глобализации нет – мир стал биполярным. Лагерь демократических стран не будет торговать с лагерем персоналистских режимов, что приведет к ухудшению внутреннего экономического положения в конкретных странах.

Чтобы удержать власть, политические элиты пойдут по самому простому пути – канализируют недовольство и социально-политическую дестабилизацию в конфликт снаружи.

Это и планировал Путин

"То, что к власти в Европе приходят крайние правые и крайние левые, – это был план Путина. Он готовил почву, чтобы использовать эту ситуацию", – отметил Осипенко.

Российский президент целенаправленно разрушает единый актив, держащий на плаву евроатлантическое пространство, – солидарность. Без нее Россия и Китай раздавят любую страну в одиночку.

Один из методов – раздувание миграционного кризиса.

Ситуация в Южнокитайском море: основное