Выселение УПЦ МП из Лавры: Медведев вспомнил об апокалипсисе и угрожает Зеленскому судом Божьим

Монахи УПЦ МП должны покинуть Киево-Печерскую лавру. Понятно, что это не нравится Кремлю, в частности, экспрезиденту России Дмитрию Медведеву.

Заместитель председателя совета безопасности России в очередной раз на своем телеграмм-канале отметился безумным заявлением. 24 Канал. Он даже принялся цитировать библию.

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Бывший президент России заявил, что, смотря на то, что творят украинский лидер и правительство в отношении Киево-Печерской лавры, он особенно остро понял их "взбешенность". Путинский прихвостень начал ругаться, оправдываясь, что не может подобрать других определений. Очевидно, что Кремлю не нравится выселение московских попов из украинской святыни.

Уверен, они предстанут не только перед человеческим судом, но прежде всего перед Его судом. И получат за все содеянное,

– грезит Медведев.

После проклятий и ругательства он почему-то начал цитировать библию.

"Ибо сказано: "И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою" (Апокалипсис 19:20)", – подытожил заместитель председателя совета безопасности России.

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