Зачистка Константиновки: генерал армии рассказал о боях, разворачивающихся вокруг города

Ситуация в Константиновке Донецкой области остается сложной. Оккупанты задействовали огромные силы, чтобы захватить город.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, сейчас речь не идет о том, чтобы уходить из города. Если есть возможность, то лучше удерживать этот населенный пункт.

Какова ситуация в Константиновке?

По словам Маломужа, враг пытается проникнуть в город. Некоторое количество оккупантов уже некоторое время находится в Константиновке. Однако там также находятся и украинские подразделения.

Враг сейчас находится в городе. Поэтому приходится проводить различные операции по зачистке. Врагу важно захватить Константиновку. Тогда он фактически перейдет к наступлению в направлении Дружковки и Краматорска. С севера они также пытаются наступать на Лиман и Славянск,

– сказал Маломуж.

Какова ситуация в Донецкой области: смотрите карту боевых действий

Добавим, что украинские защитники неоднократно сообщали, что российские оккупанты пытаются проникать в Константиновку небольшими группами. Ситуация там остается сложной. В некоторых районах продолжаются боевые действия.

При этом российский диктатор Путин в начале июля вообще заявил, что россияне захватили Константиновку. При этом президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это неправда. Он предложил Путину встретиться в Константиновке и найти дипломатические решения, как завершить войну. В Кремле на это не согласились.

Недавно украинские военные провели зачистку в Константиновке и отчитались об успешной операции. Там подчеркнули, что город находится под контролем ВСУ.