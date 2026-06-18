Об этом российским СМИ сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Что сказали в Кремле об украинских планах в отношении Крыма?

По словам Лаврова, он скептически относится к озвученной украинским министром стратегии и не понимает, каким образом ее планируют реализовать.

Я не совсем понял, как он собирается это сделать,

– заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров предположил, что речь идет об использовании беспилотных летательных аппаратов. В то же время он заверил, что Россия якобы работает над средствами противодействия такой тактике.

Кроме того, представитель страны-агрессора позволил себе пренебрежительный комментарий в адрес украинского министра, намекнув на его якобы недостаточный опыт работы в этой должности.

Он недавно вступил в должность, ему нужно освоиться,

– отметил Лавров.

Отметим, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым "вскоре станет островом", комментируя возможности Украины по нанесению ударов по логистическим маршрутам и военной инфраструктуре оккупантов на полуострове.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают усиливать оборону во временно оккупированном Крыму, поскольку считают возможную высадку украинского десанта реальной угрозой. Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне активно укрепляют районы полуострова, которые могут быть уязвимы для морских десантных операций. Плетенчук подчеркнул, что такие действия свидетельствуют об опасениях оккупантов относительно возможных действий украинских военных.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап ранее высказал мнение, что события, происходящие сейчас в Крыму, могут быть подготовкой к масштабным авиационным операциям и ударам по объектам на временно оккупированном полуострове.