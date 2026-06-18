Про це росЗМІ розповів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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Що сказали у Кремлі про українські плани на Крим?

За словами Лаврова, він скептично ставиться до озвученої українським міністром стратегії та не розуміє, яким чином її планують реалізувати.

Я не зовсім зрозумів, як він збирається це зробити,

– заявив глава російського зовнішньополітичного відомства.

Лавров припустив, що йдеться про використання безпілотних літальних апаратів. Водночас він запевнив, що Росія нібито працює над засобами протидії такій тактиці.

Крім того, представник країни-агресора дозволив собі зневажливий коментар на адресу українського міністра, натякнувши на його нібито недостатній досвід роботи на посаді.

Він недавно на посаді, йому потрібно освоїтися,

– зазначив Лавров.

Зазначимо, раніше міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Крим "незабаром стане островом", коментуючи можливості України щодо ураження логістичних маршрутів та військової інфраструктури окупантів на півострові.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують посилювати оборону в тимчасово окупованому Криму, оскільки вважають можливу висадку українського десанту реальною загрозою. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни активно укріплюють райони півострова, які можуть бути вразливими для морських десантних операцій. Плетенчук наголосив, що такі дії свідчать про побоювання окупантів щодо можливих дій українських військових.

Водночас авіаційний експерт Костянтин Криволап раніше висловив думку, що події, які нині відбуваються в Криму, можуть бути підготовкою до масштабних авіаційних операцій та ударів по об'єктах на тимчасово окупованому півострові.