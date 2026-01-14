Плюнули Путину в лицо, – полковник запаса оценил успехи ВСУ в Купянске

Украинские продолжают зачищать Купянск, что на Харьковщине, от оккупационных войск. Для российского диктатора Владимира Путина такие события стали настоящей катастрофой.

Он продвигал тезисы о захвате города, но Силы обороны развеяли этот миф. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что на этом направлении эффективно работает опытная бригада.

Об успехах ВСУ в Купянске

По словам полковника запаса ВСУ, попытки Кремля оккупировать Купянск были изначально провальной военной авантюрой. На правом берегу враг создал плацдарм, но он не был устойчивым и эффективным, чтобы дать возможность противнику продвигаться дальше.

Поэтому планы Москвы по захвату города – это исключительно политические желания, которые Путин использовал для информационной пропаганды. Диктатор хотел доказать не только миру, но и россиянам, что война имеет положительную динамику для России.

За прошлый год враг не захватил полностью ни одного важного узла. Россияне подходили, но не выбивали ВСУ. Поэтому Путин был вынужден придумать сказки про оккупацию Покровска и Купянска, бросив туда дополнительные силы. Сейчас их разбирают на молекулы (Силы обороны зачищают город от врага). Наши установили украинский флаг над зданием городского совета Купянска, то есть плюнули Путину в лицо,

– подчеркнул он.

Свитан добавил, что на этом направлении работает бригада "Хартия" и военные из Южной Америки, которые эффективно уничтожают вражеские группы.

Ситуация в Купянске: смотрите на карте

Что еще известно об обстановке в городе?