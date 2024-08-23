Россия не будет перебрасывать силы с Донбасса для защиты Курской области, – Bloomberg

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. В то же время ситуация на других направлениях фронта сложная, в частности, на Покровском.

Западное издание со ссылкой на источник, близкий к российской власти пишет, что агрессорка не прекратила свое наступление на востоке Украины и не собирается отводить значительные силы с этого направления для защиты Курской области. В то же время украинские силы продолжают захватывать больше территорий.

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Официальная власть ничего не комментировала

Ни представитель Кремля Дмитрий Песков, ни министерство обороны России не ответили на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать соответствующее утверждение.

По мнению независимого военного аналитика Яна Матвеева, чтобы вернуть Курскую область под свой контроль России понадобится 40 – 50 тысяч военных.

В издании отмечают, что для этого могут привлечь призывников. Хотя российские власти обещали не отправлять их воевать против Украины, развертывание в Курске не будет нарушением этого обещания.

В то же время полагаться на призывников во время такой операции было бы очень "рискованной" идеей для России.