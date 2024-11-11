Иначе Нового года в России не будет, Давидюк сказал, чего очень хочет Путин

Российский диктатор Владимир Путин очень любит записывать обращения на Новый год на "хвастаться" успехами своей армии. Сейчас он имеет одно желание, которое выполнить его армии вряд ли удастся.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что глава Кремля очень хочет, чтобы ВСУ покинули территорию России. Если же до 2025 года этого не произойдет, Нового года в стране-агрессоре не будет.

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Чего очень хочет Путин

Политолог объяснил, что Путин сейчас готовится к новому "рывку" и будет пытаться атаковать Днепр, Харьков и Запорожье. Именно эти три города-миллионника его очень интересуют. Однако на этом его желание не заканчивается.

Путин готов лечь "костями" и политически, и в военном плане, чтобы выбить нас с Курщины. Россияне просили и Байдена, и сейчас Трампа, чтобы они попросили нас выйти оттуда,

– подчеркнул Давидюк.

По словам политолога, возможности страны-агрессора по Курской области сейчас достаточно ограничены. Хотя они уже собрали там 50 тысяч военных и будут пытаться проводить контрнаступательные операции, нет гарантий, что оккупантам это удастся воплотить в реальность.

Несмотря на этот факт, это остается "гиперпланом и гиперамбицией" российского диктатора.

Это его желание, потому что в противном случае новогоднее сообщение можно не читать. Если украинские войска будут на российские территории, Нового года в России не будет,

– подчеркнул Давидюк.

К слову, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что россияне сейчас готовятся к "финальному рывку" на Курщине. Для этого они наступают на нескольких направлениях, но украинские военные привлекают различные методы борьбы с ними.