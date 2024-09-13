Продвижение россиян на Курщине незначительное, дальнейшие атаки могут быть менее успешными, – ISW

Российские военные продолжают контратаковать в Курской области. Сейчас у них есть незначительное продвижение, однако дальше они столкнутся с серьезными трудностями.

Эксперты Института изучения войны (ISW) отметили, что сейчас продвижение россиян в Курской области является незначительным. Более того, дальнейшие попытки контратак в подконтрольных украинским силам районах будут сложнее.

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Как россияне продвигаются на Курщине

По данным аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, указывают на то, что российские войска достигли незначительных успехов к западу от Вишневки (к юго-западу от Кореневого) и на севере Краснооктябрьского (к юго-западу от Кореневого).

Российские войска продолжали контратаковать по всему украинскому выступлению в Курской области 12 сентября, но достигли лишь незначительных успехов, вероятно, из-за продолжения украинских наступательных операций и оборонительных контратак в этом районе,

– пишет ISW.

Они отметили, что украинские силы не пытались закрепиться повсеместно в Курской области. Поэтому вполне вероятно, что Силы обороны имели меньше консолидированных позиций в передовых районах на краях выступления, куда недавно продвинулись российские войска.

Российские контратаки против лучше подготовленных и укрепленных позиций на территории, которую контролируют украинские войска, вероятно, будут гораздо менее успешными, чем контратаки, которые российские войска начали 10 – 11 сентября,

– сообщили в Институте изучения войны.

К слову, минобороны России заявило, что российские войска отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западу от Кореневого с момента начала. В частности: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Незапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.

Однако Институт изучения войны заявил, что пока не видел визуального подтверждения того, что российские войска отбили любой из этих населенных пунктов, кроме частей Снагостя и Краснооктябрьского.

Российские войска продвинулись в районах Курской области, которые украинские войска еще не полностью контролируют и не пытаются контролировать, и российские войска, вероятно, столкнутся с большими трудностями при дальнейшем продвижении в районы, которые контролируются украинскими войсками,

– отметили аналитики.

ВСУ тоже продолжают продвижение

Геолокационные кадры за 12 сентября, которыми располагают аналитики, указывают на то, что украинская пехота продвинулась через границу в Теткино – это около 40 километров к юго-западу от нынешней украинской линии фронта в Курской области.

Также дополнительные геолокационные кадры демонстрируют, что украинская бронетехника и пехота беспрепятственно обходят российские противотанковые заграждения "Зубы дракона" на российско-украинской границе к юго-западу от Нового Пути (к юго-западу от Глушково).

Это свидетельствует о том, что украинские войска продвинулись в этом районе, а что российские войска не были готовы использовать эти заграждения для отражения трансграничных украинских атак.

Кроме этого, российские источники ISW утверждают, что украинские силы продолжают наступать в районе населенных пунктов: