Слова Путина –бред: полковник запаса объяснил, что происходит на Курском направлении

Владимир Путин заявил о "группировке ВСУ", которая находится в "изоляции" в Курской области. Такую информацию российский диктатор, скорее всего, просто выдумал.

Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса Константин Машовец рассказал 24 Каналу, что враг может специально искажать информацию для определенного месседжа США. В Курской области же огневой контроль имеют обе стороны.

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Зачем Путин врет

Полковник запаса отметил, что слова российского диктатора даже частично не соответствуют реальной ситуации в Курской области. Россияне намеренно создают другую реальность в информационно-психологическом пространстве.

В заявлениях (Путина – 24 Канал) звучат такие цифры окружения как десятки или сотни тысяч. Это взято из фантастического воображения. Или Путину так действительно докладывают, или они делают это намеренно, чтобы использовать этот посыл через официальных лиц других государств, например, Дональда Трампа,

– отметил он.

Заметим, что Дональд Трамп недавно сообщил, что он попросил Путина, чтобы тот сохранил жизнь тысячам украинских военных на Курщине, которых якобы окружает российская армия.

Машовец объяснил, что среди сторон нет преимущества в огневом контроле, ведь это возможность наносить огневое поражение по определенному району обеими сторонами. Такая ситуация есть и в районе Басовки Сумской области, и в районе Гуево Курской области.

Как ВСУ могут осуществлять огневой контроль, так и противник. Средства поражения разные – от дронов до артиллерии,

– сказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты имеют целью окружить ВСУ на линии фронта в Украине, но не в Курской области.