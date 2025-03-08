Россияне продвинулись на Курщине: DeepState обновили карту фронта

Россияне не оставляют попыток захватить новые украинские территории. В то же время наши защитники делают все возможное, чтобы вытеснить врага с нашей земли.

Россияне смогли продвинуться возле нескольких населенных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Ситуация на фронте

Аналитики отметили новые продвижения врага на фронте. В частности, россияне продвинулись в Старой Сорочине в Курской области. В Институте изучения войны также рассказывали о ситуации на этом направлении.

Вражеские милблогеры также утверждали, что их войска захватили Николаевку и Викторовку и наступали в районе Малой Локни, а также продвинулись в районе Куриловки и Гуево, но эти заявления невозможно подтвердить.

Также россияне продвинулись и в Новой Сорочине в том же регионе. Ранее спикер украинской бригады, работающей на Курском направлении, заявил, что российские войска атакуют слабые места украинской обороны небольшими группами пехоты и время от времени проводят механизированные штурмы.

Ситуация в Старой и Новой Сорочине: смотрите карту