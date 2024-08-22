Силы обороны в Судже получили ударные дроны и другой важный груз от волонтеров

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Нашим воинам отправили важный груз от волонтеров, чтобы они были обеспечены всем необходимым.

Доставку груза помощи нашим военным обеспечило Главное управление разведки Минобороны Украины. Бойцы получили помощь от Благотворительного фонда "Огонь ожесточенных не печет".

Смотрите также Делаем все, чтобы Россия поняла – будет только хуже, – Подоляк о переговорах

Что получили военные

В ГУР подробнее рассказали, что передали нашим воинам.

Они получили ударные дроны, медицинские носилки и медикаменты, специальное оборудование, маскировочные сетки, питьевую воду и другие необходимые вещи.

Спасибо всем гражданам, кто продолжает помогать Силам безопасности и обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Вооруженные Силы Украины в рамках операции в Курской области не только восстанавливают справедливость. Они также достигают эффективных результатов на территории врага.

Такой тезис озвучил украинский президент Владимир Зеленский на Ветеранском форуме. По его словам, чтобы прогнать Россию с территории нашего государства, необходимо создать ей проблемы на собственной.