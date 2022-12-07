Оккупанты готовят новое контрнаступление на Купянск: Гайдай объяснил, почему у них ничего не получится

На 7 декабря под оккупацией российских войск остаются 28 населенных пунктов Харьковской области. ВСУ медленно, но уверенно продвигаются вперед.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в оккупантов было достаточно много времени, чтобы подготовить и укрепить линию обороны. Российские захватчики заменяли многие территории.

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Россияне стягивают войска и технику

По словам Гайдая, оккупанты стянули большое количество своих войск и техники в район Сватового. Как отмечает чиновник, возможно, у российских наемников появилась "новая безумная идея контрнаступления на Купянск".

Я уже не удивляюсь таким вызодкам российского командования, но все склоняется к тому, что оккупанты готовятся наступать,

– сказал Гайдай.

Он также подчеркнул, что у россиян практически каждый день происходит "хлопок" на позициях.

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Почему контрнаступление захватчиков провалится

Каждый день в оккупантов в Луганской области подрываются помещения, обустроенные под казармы. Также "что-то происходит" из скоплениям вражеской техники.

По словам Гайдая, это происходит практически во всех населенных пунктах вблизи Сватового. Он отметил, что в каждом частном доме на линии фронта находятся около 10 захватчиков.

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