Что происходит сейчас в Луганской области: ВСУ продвигаются, но каждый метр дается очень тяжело

Луганская область – это направление, на котором враги сконцентрировались больше всего. ВСУ деоккупируют регион клочок за клочком, несмотря на то, что россияне бьют по украинским защитникам запрещенными фосфорными снарядами.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в одном из интервью. По его словам, стремительного освобождения на этом направлении не стоит ждать, ведь оккупанты давно готовились.

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Ситуация в Луганской области: ВСУ героически продвигаются вперед

Бои в Луганской области можно разделить на 2 части, отмечает Сергей Гайдай. При этом ситуация там кардинально отличается.

Со стороны Донбасса в Белогоровке ВСУ исключительно держат оборону. Они не продвигаются вперед, однако молниеносно отражают множество атак россиян.

На сватовско-кременном направлении есть небольшие, но очень ценные успехи. Оккупанты там пытаются строить защитные сооружения, чтобы сдержать ВСУ и проходят все на своем пути.

Учитывая количество врага, погодные условия, могу сказать, что ребята прямо там героически продвигаются. Каждый освобожденный метр Луганской области дается очень-очень тяжело,

– объясняет глава ОВА.

Сергей Гайдай отмечает, что оккупанты действительно используют фосфорные бомбы, которые запрещены всеми конвенциями, в Луганской области. Особенно на территории Попасной.

Есть много фото- и видеоматериалов от ВСУ, подтверждающих это. Оккупанты делали это еще с начала полномасштабного вторжения.

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Потери врага по состоянию на 27 ноября

Российских захватчиков – 87310 (+600);

танков – 2905 (+4);

боевых бронированных машин – 5856 (+8);

артиллерийских систем – 1897 (+1);

РСЗО – 395 (+0);

средств ПВО – 209 (+0);

самолетов – 278 (+0), вертолетов – 261 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1);

крылатых ракет – 531 (+0);

кораблей/катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4412 (+6);

специальной техники – 163 (+0).

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