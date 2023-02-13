Поперли со всех сторон, – Гайдай назвал самые горячие направления в Луганской области
Российские захватчики продолжают атаковать позиции ВСУ на Востоке Украины. В частности, оккупанты не прекращают попытки штурма на Луганском направлении.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в Луганской области есть 3 основных участка, на которых враг концентрирует свои усилия – Сватово, Кременная и Белогоровка.
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Как отметил Гайдай, самыми горячими направлениями сейчас являются Кременная и Белогоровка.
Как раз сегодня в 4 часа утра (россияне – 24 Канал) поперли на Белогоровку со всех сторон. Но наши Силы обороны дали отпор,
– сообщил глава Луганской ОВА.
Получив на орехи от Вооруженных сил Украины, враг вынужден был отойти.
Россияне атакуют возле Кременной
Гайдай рассказал, что также российские захватчики утром 13 февраля пошли в атаку на Кременском направлении.
Очень огромное количество их там полезло. Но оттянулись назад после боевого столкновения с нашими Силами обороны,
– отметил глава Луганской ОВА.
Что касается Сватовского направления, то там ситуация для наших Сил обороны более стабильная. Враг там крепко держится, но мощных атак не совершает.
Сергей Гайдай рассказал о боевых действиях в Луганской области: смотрите видео
"В ближайшие дни ожидаем круглосуточных атак"
Россияне готовятся к масштабному наступлению на Востоке Украины. Однако, по словам Гайдая, если кто-то считает, что большое наступление начнется в определенное время в какой-то определенный день, то такого не будет.
Уже сейчас идет подготовка к этому наступлению. Уже увеличилось количество обстрелов и авиационных ударов. Также возросло количество атак небольшими группами, зондирующими наши слабые места,
– рассказал глава Луганской ОВА.
У оккупантов есть много резервов личного состава и техники.
"Поэтому ждем, что россияне начнут круглосуточные массированные атаки буквально в ближайшие дни", – отметил Гайдай.
Какие силы Россия стянула в Луганскую область
Россия сконцентрировала в Луганском направлении различные подразделения.
"Если брать Кременную, то зондирование проводят и спецназовцы, и представители ГРУ. У них были и "200-е", и "300-е". Наши ребята их и в плен брали. Там действуют профессиональные спецназовцы. Но они так же погибают", – сказал Гайдай.
Также в Луганской области есть большое количество недавно мобилизованных россиян, которых бросают на украинские позиции волнами. Как отметил Гайдай, в одну атаку руководство отправляет в основном по полвзвода – то есть по 15 – 20 оккупантов.
Российские подразделения держат в изоляции
Глава Луганской ОВА рассказал, что подразделения из разных регионов России держат в изоляции друг от друга, чтобы среди оккупантов не распространялись панические настроения.
"Наши ребята дают им хорошую взбучку. Они могут между собой общаться и рассказывать, что видели своими глазами во время наступления", – сказал Гайдай.
Также руководство оккупантов очень жестко поступает с теми, кто отказывается идти в бой или убегает во время наступления.
Были случаи, когда перед выстроившимися военными кое-кого, кто убегал, выводили и расстреливали. Также россияне уже давно используют заградотряды. Если какое-то подразделение полностью убегает назад, то его расстреливают,
– рассказал Гайдай.
Однако если во время наступления "оттянется" несколько раненых, то их не трогают. Впрочем, по словам главы Луганской ОВА, никто не отправляет раненых россиян домой. Их немного "подлатают" и снова отправляют на фронт.
Ситуация на фронте: коротко
- Российские войска при поддержке авиации пытаются наступать на нескольких направлениях. На Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои.
- Россияне несут значительные потери, особенно в живой силе. Впрочем, продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- Для усиления контрдиверсионных мер на временно оккупированных территориях Херсонской области враг направил туда около 200 военнослужащих росгвардии. Их расселили на базе отдыха Чайка в поселке Лазурное.