"Зубов драконов" не видим, – Андрющенко сказал, какую оборону строят россияне возле Мариуполя

После освобождения Урожайного в Донецкой области российские оккупанты активизировали строительство оборонных линий. В частности, враг пытается укрепиться возле Мариуполя.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что основная линия обороны россиян пролегает вдоль поселка Никольского.

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"Зубов драконов" еще не видим – мы это связываем со сложностями производства из-за партизан и логистических проблем", – отметил Андрющенко.

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Так, украинские партизаны повредили саму линию и место производства бетонных ограждений. А тянуть их из России оккупантам не с руки.

Где еще укрепились россияне

Кроме того, после ВСУ осталась линия обороны между Никольским, Мангушем и Мариуполем. Оккупанты ее починили, но ничего нового не делали.

Однако прямо возле Мариуполя враг не строится.

"Эти действия свидетельствуют о том, что россияне оценивают угрозу смещения линии фронта настолько близко к Мариуполю", – констатировал Андрющенко.

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Оккупанты ждут ВСУ исключительно из Запорожского и Донецкого направлений. Вокруг Мариуполя стоят "зубы дракона" и блиндажи – там враг постоянно тренируется.

Россияне допускают возможность продвижения ВСУ в сам Мариуполь. Ведь в городе не только готовят оборонительные постройки, но и минируют мосты.

Все приготовления врага усложнены логистическими проблемами из-за взрывов на Крымском мосту. Переправу теперь объезжают через Мариуполь – ситуация близка к коллапсу.

Утром 16 августа стало известно, что Силы обороны Украины освободили поселок Урожайное Донецкой области. Теперь защитники могут двигаться к Старомлиновке, где проходит основная линия обороны оккупантов, а дальше – к Мариуполю.