Важная логистическая точка: как россияне используют Мариуполь
Российские оккупанты продолжают суетиться в захваченном Мариуполе Донецкой области. Это не только из-за постоянных взрывов – город стал важной логистической артерией врага.
Президент "Мариупольского телевидения" Николай Осиченко рассказал 24 Каналу о ситуации в городе. По его словам, в Мариуполе постепенно увеличивается количество живой силы и техники противника.
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"Это постепенный процесс – почти два года оккупанты везут туда все, что только можно. Мариуполь для них – это очень важная логистическая точка", – констатировал Осиченко.
Так, россияне могут перевозить свои ресурсы из Мариуполя на Донецкое, Запорожское направления и дальше.
Город приобрел особую важность после серии ударов по Крымскому мосту, который теперь не может полноценно функционировать. Но и логистические пути Мариупольщины подверглись атаке.
ВСУ уничтожили железнодорожный мост под Мариуполем
В начале осени россияне начали возводить железнодорожный мост через реку Кальмиус, чтобы соединить существующий путь с Россией. Однако их планы нарушили украинские военные, которые 6 января прицельным ударом уничтожили недостроенный мост.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко констатировал, что теперь вопрос запуска прямой железной дороги из России закрыт надолго.
А это значит, что на важной логистической точке врага фактически поставили точку.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Утром 13 января в оккупированном городе снова расцвел "хлопок". Обломки упали на казарму, которую россияне обустроили на территории металлургического комбината имени Ильича.
- Кроме того, в новогоднюю ночь загадочно погибли 17 российских военных, среди которых были офицеры. Предполагают, что они употребляли алкоголь с добавленным снотворным, после чего их убили.
- Оставшимся в Мариуполе приходится нелегко. Дополнительные трудности вызваны ухудшением погодных условий. Люди могут буквально замерзнуть в собственных домах.