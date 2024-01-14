Важная логистическая точка: как россияне используют Мариуполь

Российские оккупанты продолжают суетиться в захваченном Мариуполе Донецкой области. Это не только из-за постоянных взрывов – город стал важной логистической артерией врага.

Президент "Мариупольского телевидения" Николай Осиченко рассказал 24 Каналу о ситуации в городе. По его словам, в Мариуполе постепенно увеличивается количество живой силы и техники противника.

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"Это постепенный процесс – почти два года оккупанты везут туда все, что только можно. Мариуполь для них – это очень важная логистическая точка", – констатировал Осиченко.

Так, россияне могут перевозить свои ресурсы из Мариуполя на Донецкое, Запорожское направления и дальше.

Город приобрел особую важность после серии ударов по Крымскому мосту, который теперь не может полноценно функционировать. Но и логистические пути Мариупольщины подверглись атаке.

ВСУ уничтожили железнодорожный мост под Мариуполем

В начале осени россияне начали возводить железнодорожный мост через реку Кальмиус, чтобы соединить существующий путь с Россией. Однако их планы нарушили украинские военные, которые 6 января прицельным ударом уничтожили недостроенный мост.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко констатировал, что теперь вопрос запуска прямой железной дороги из России закрыт надолго.

А это значит, что на важной логистической точке врага фактически поставили точку.

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