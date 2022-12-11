Ключ к обороне Юга: Арестович назвал цель ударов ВСУ по оккупантам в Мелитополе

Недавно во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный "хлопок". В результате прилетов среди захватчиков есть много погибших и раненых.

Во время прямого эфира российский оппозиционный деятель Марк Фейгин спросил советника ОП Алексея Арестовича о ситуации в Мелитополе. Арестович отметил, что "работа по городу идет прямо сейчас".

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Почему Мелитополь важен для оккупантов

По словам советника ОП, Мелитополь – это ключ к обороне Юга. Город является самым большим промышленным и транспортным узлом. Через него проходит вся логистика оккупантов, связывающая российские силы на правом берегу Херсонщины и вплоть до границы с Россией в районе Мариуполя.

Если падает Мелитополь – падает вся оборона Юга,

– сказал Арестович.

После деоккупации города, по словам советника, украинские военные выйдут на границу с Крымом. Он отметил, что после такого "Мариуполь будет барахтаться, но недолго".

Ситуация в Мелитополе: что известно