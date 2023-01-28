На Мелитопольщине оккупанты воюют между собой, собирают наемников и переодеваются в гражданских

Во временно оккупированной Мелитопольщине враг пытается вводить собственные правила. К тому же, россияне будут сооружения укрепления в центре города.

Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, точно нельзя сказать, готовятся ли оккупанты к наступательным действиям.

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Иван Федоров подчеркнул, что в последний раз в Каменском он лично был 16 марта, когда его там обменивали из плена. С тех пор там почти ничего не изменилось.

"За последнюю неделю все, что происходило – это очередной провал рашистской пропаганды. Они неделю пытались закачивать нас информацией о том, что якобы они идут в наступление и завоевали там новые территории", – пояснил он.

Однако, по мнению Федорова, у украинских героических военных совсем другие планы на все эти территории, особенно на территории, которые сейчас захвачены рашистами.

Ничего они не увлекли. Ни одного населенного пункта нового не смогли взять,

– рассказал глава временно оккупированного Мелитополя.

По его словам, единственные изменения в российской армии – сотни и тысячи военных, судьба которых известна заранее.

"Конечно, мы видим дополнительную нагрузку на нашу больничную систему, потому что огромное количество рашистских раненых сейчас в наших больницах", – рассказал он.

Федоров рассказал, что очередные партии иностранцев приезжают и пытаются поддерживать Россию.

Не надо думать, что они отступят или уйдут с нашей территории. Нет, такого нет,

– сосредоточил внимание он.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что численность рашистов, к сожалению, растет.

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Наращивание сил врага

Иван Федоров подчеркнул, что несколько недель назад на временно оккупированные территории прибыли наемники из Сербии.

"Сейчас мы говорим, что какие-то наемники есть и из Беларуси, которые тоже приехали – об этом сообщают местные жители", – пояснил он.

По его словам, ситуация напряженная. Однако следует отметить, что не говорится о регулярных войсках Беларуси.

Я говорю, что это белорусы, которые могут добровольно участвовать. Это информация наших жителей, которую я не хотел бы подвергать сомнению,

– объяснил он.

Федоров рассказал, что приезд в Мелитопольщину белорусов, желающих поддержать Россию, имеет несколько объяснений.

"Во-первых, приехали, потому что рашисты терпят огромные потери от наших ВСУ.

Во-вторых, они пытаются провести мобилизацию, сформировать какие-то там добровольческие батальоны", – отметил он.

По его словам, у россиян такая тактика сейчас.

Что задумали россияне

Иван Федоров прокомментировал, что сегодня оккупанты готовятся, по меньшей мере, к обороне и содержанию наших территорий.

"Я не могу комментировать, собираются ли они контратаковать, или не собираются. Это лучше, чтобы сообщали наши военные, потому что у них есть значительно больше информации", – отметил он.

По его словам, концентрация войск действительно есть, однако они постоянно мигрируют. Ранее сообщалось по меньшей мере о 5 военных базах россиян в Мелитополе.

Пока мы так не можем говорить, потому что почти весь город заполонили решисты. Они могут быть переодеты или в военной форме,

– подчеркнул он.

Федоров объяснил, что рашистских военных стало гораздо больше.

"Сегодня, по мнению местного населения, рашистских военных и агентуры на территории временно оккупированной Мелитопольщины больше, чем оставшихся во временной оккупации гражданских", – подчеркнул он.

Говорится, что гражданское население насчитывает 50–60 тысяч.

"Можем себе представить, какое количество рашистов сейчас находится на временно оккупированной Мелитопольщине", – отметил он.

Федоров добавил, что пока сложно находиться во временной оккупации, потому что россияне строят оборонительные сооружения прямо посреди города и нередко препятствуют работе экстренных служб.

Какой устав диктуют россияне

Мэр Мелитополя подчеркнул, что у рашистов есть проблемы из-за того, что малая часть людей соглашается быть их коллаборантами.

"Не могут нормально функционировать институты городских властей, каких-то коммунальных предприятий – у них не хватает людей", – пояснил он.

По словам Федорова, единственный выход для россиян – "кадыровцы".

Они пытаются сегодня заходить в администрацию, контролировать бизнес и распределять между собой какие-то потоки.

– сосредоточил внимание он.

Кроме того, сразу после оккупации, на второй или третий месяц массово заехали какие-то российские бизнесмены, работавшие под прикрытием ФСБ и захватившие самые богатые, крупнейшие предприятия на территории временно оккупированной Мелитопольщины.

"Также ФСБ воюет за какие-то направления. И есть местные гауляйтеры", – подчеркнул он.

По его словам, один из них вывозит зерно из временно оккупированной Мелитопольской области и полностью контролирует эту сферу деятельности.

Действительно, между ними все поделено, – объяснил он.

Однако Федоров убежден, что ВСУ уже скоро выгонят россиян с украинской земли.

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