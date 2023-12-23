Городской голова Мелитополя Иван Федоров сказал 24 Каналу, что местные жители отказываются участвовать в очередных псевдовыборах. Поэтому оккупанты вынуждены завозить туда россиян.

К теме Местные и в этом сопротивляются: россиянам трудно организовать "выборы" на оккупированных территориях

Враг пытается завозить агитаторов и организаторов. Следовательно, с нашим местным населением он не договорился. Они не согласились сотрудничать с оккупантами и помогать в организации этого фейка, который называют "выборами",

– подчеркнул Федоров.

Обратите внимание! В МИД Украины заявили, что проведение российских выборов на оккупированных территориях грубо нарушает законодательство Украины и нормы международного права. Также призвали цивилизованный мир наложить новые санкции на страну-агрессора.

Оккупанты пытаются запугать местных жителей

На оккупированных территориях продолжаются различные фильтрационные мероприятия – от домовых обходов до проверок телефонов и других личных вещей. Кроме того, не приостанавливается принудительная паспортизация населения.

Враг не гнушается даже преследованием детей. Так, стало известно о задержании трех подростков. Их обвиняют в сентябрьских взрывах в одном из ресторанов во время празднования оккупантов.

Россияне понимают, что не могут преодолеть сопротивление, поэтому хотят такими примерами запугать наших жителей,

– объяснил Федоров.

Обратите внимание! Враг прибегает к разным методам "перевоспитания" детей на оккупированных территориях. Для этого, в частности, организовывает их поездки в крупные города России на праздничные мероприятия.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости