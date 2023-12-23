Міський голова Мелітополя Іван Федоров сказав 24 Каналу, що місцеві мешканці відмовляються брати участь у чергових псевдовиборах. Тому окупанти змушені завозити туди росіян.

До теми Місцеві й у цьому чинять спротив: росіянам важко організувати "вибори" на окупованих територіях

Ворог намагається завозити агітаторів та організаторів. Отже, з нашим місцевим населенням він не домовився. Вони не погодились співпрацювати з окупантами й допомагати в організації цього фейку, який називають "виборами",

– наголосив Федоров.

Зверніть увагу! У МЗС України заявили, що проведення російських виборів на окупованих територіях грубо порушує законодавство України й норми міжнародного права. Також закликали цивілізований світ накласти нові санкції на країну-агресорку.

Окупанти намагаються залякати місцевих мешканців

На окупованих територіях тривають розмаїті фільтраційні заходи – від побудинкових обходів до перевірок телефонів та інших особистих речей. Крім того, не припиняється примусова паспортизація населення.

Ворог не гребує навіть переслідуванням дітей. Так, стало відомо про затримання трьох підлітків. Їх звинувачують у вересневих вибухах в одному з ресторанів під час святкування окупантів.

Росіяни розуміють, що не можуть подолати спротив, тому хочуть такими прикладами залякати наших мешканців,

– пояснив Федоров.

Зверніть увагу! Ворог вдається до різних методів "перевиховання" дітей на окупованих територіях. Для цього, зокрема, організовує їхні поїздки до великих міст Росії на святкові заходи.

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