Минная опасность в Одесской области растет, – Братчук объяснил с чем это связано

Последствия подрыва Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты, уже дошли и до Одесщины. На побережье выбрасывает не только часть домов, но и российские мины и снаряды.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, в водах Одесщины уже обнаружили много опасных предметов, которые смыло после подрыва Каховской ГЭС.

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Речь идет не только о противопехотных и противотанковых минах. Фиксировали уже даже выстрелы к гранатометам и другие боеприпасы. Ситуация может усугубиться.

Буквально позавчера на берег вынесло российскую противодесантную мину. Хорошо, что люди увидели. Силы обороны контролировано ее взорвали. Ожидаем, что, к сожалению, ситуация может ухудшиться. В Днепр смыло и вражеские склады боеприпасов. Об отдыхе на море пока речь не идет,

– заметил Братчук.

Братчук рассказал, какая сейчас ситуация в Одесской области: смотрите видео

На побережье сейчас опасно

Как подчеркнула на брифинге руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, на побережье сейчас опасно. Различные боеприпасы и мины могут столкнуться с морскими минами, которые оккупанты в свое время раскинули по Черному морю.

Опять же, даже части домов, которые сейчас принесло к побережью Одесщины, могут быть опасными. Надо отдавать себе отчет, что даже бытовые предметы… Условные бочки неизвестного происхождения могут содержать взрывную опасность,

– подчеркнула Гуменюк.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате вода существенно подтопила значительное количество населенных пунктов на левом и правом берегу Херсонщины.

По состоянию на 10 июня, Каховское водохранилище продолжает милеть. С водохранилища вытекло около 62% воды от общего размера.

Украина усиленно эвакуирует людей из подтопленных населённых пунктов. В то же время российские оккупанты не проводят масштабную эвакуацию. Они даже угрожали убийством волонтерам, пытавшимся спасти людей на левом берегу.