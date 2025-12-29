Враг не может спокойно заходить в Покровск, – Сырский сказал, какова на самом деле ситуация там

Борьба за Покровск продолжается на протяжении многих месяцев. Несмотря на заявления врага о "захвате" города, бои за него идут до сих пор и оккупанты не достигли целей, которые ставили перед собой.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал Александр Сырский рассказал 24 Каналу о ситуации на Покровском направлении. Он объяснил, хватит ли сил и средств у россиян, чтобы наступать дальше.

К теме Украина потеряла Северск, россияне продвигаются в Мирнограде и Гуляйполе: как изменилась линия фронта за неделю

Какие действия врага на Покровском направлении?

"Россияне не до конца достигли результата. Они контролируют примерно половину города. Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под контролем действия наших дронов", – отметил Сырский.

Также в районе Покровска, по его словам, держат оборону украинские подразделения беспилотных сил – беспилотные бригады и полки. Кроме того, там сосредоточено значительное количество наших сил и средств.

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны сообщали, что украинские силы продвинулись на Покровском направлении. Согласно геолокационных видеозаписей, что буди опубликованы 22 декабря, Силы обороны Украины наступали северо-запад от Покровска – вдоль трассы E-50 Покровск – Павлоград.

"Раздаются призывы, что "все пропало", "надо выходить, спасать", "это глупо". Вопрос в том, куда отходить? В чистое поле, а дальше отступать, искать следующий город, населенные пункты, которые враг тоже будет сравнивать с землей? Такую агломерацию трудно разрушить", – подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Противник сейчас применяет почти 50% всех ударов КАБами именно на Покровском направлении, пытаясь уничтожить здания, особенно высотки. Там, как заметил он, можно размещать операторов дронов, использовать их для ведения огня, располагать дальнобойные средства, снайперов.

С другой стороны, понятно, что оккупанты несут потери и не могут так продвигаться, как они бы хотели. Поэтому эта борьба продолжается,

– объяснил Александр Сырский.

Сейчас, добавил он, фактически все попытки врага наступать, а он ежедневно пытается продвигаться и в Покровске, и вокруг него, и на направлении Гришино, и в районе Мирнограда, в настоящее время не имеют успехов.

Какова ситуация в Покровске?