Оккупационные войска продолжают пытаться пробиться сквозь оборону украинских защитников на Покровском направлении. Силы обороны продолжают сдерживать вражеские войска и успешно уничтожают российские ДРГ.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Какова ситуация на Покровском направлении?

Зеленский рассказал, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте.

Президент сообщил, что на Покровском направлении украинские подразделения продолжают удерживать позиции.

Покровск, Доброполье – именно там наибольшая интенсивность боев. Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться,

– сообщил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что это является тактикой российских войск, а ответ Украины на нее – "уничтожение оккупанта".

Напомним, ранее была информация о том, что оккупанты изменили тактику на Покровском направлении. Как пояснил связист 1 батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59 отдельной штурмовой бригады Александр, враг штурмует слишком малыми группами и активно применяет мототехнику.