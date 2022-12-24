Депутат партии Санду предлагает демилитаризировать Приднестровье совместно с Украиной и НАТО
Источник:NewsMaker
Депутат от партии Санду "Действие и солидарность" Оазу Нантой заявил, что приднестровский конфликт следует разрешить без участия так называемой власти Тирасполя. Регион необходимо демилитаризовать совместно с Украиной и НАТО.
По словам Нантоя, этот режим не имеет права на существование. Такое заявление он сделал 23 декабря в эфире телеканала TVR Moldova.
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Депутат "Действие и солидарность" предлагает демилитаризировать Приднестровье вместе с Украиной и НАТО
По словам Нантоя, он не считает, что "так называемый приднестровский конфликт должен разрешиться на основе диалога с Тирасполем".
Нет. Кишинев вместе со своими партнерами должен создать план действий и положить его на стол переговоров. Кто примет, может быть, будет прощен, а кто не примет – может просто уйти. Это не игра в переговоры, потому что этот режим не имеет права на существование,
– заявил депутат.
Он добавил, что разрешение конфликта будет мирным только потому, что сейчас Приднестровье находится в очень сложной ситуации. Вопросы демилитаризации региона следует решить отдельно.
"И, конечно, в этом случае необходимы скоординированные действия с Украиной и НАТО. Потому что мы не будем искренними, если станем говорить о реинтеграции страны без конкретного плана полной демилитаризации этой территории", – отметил Нантой.
В партии "Действие и солидарность" позже заметили, что слова их депутата не были с ними скоординированы.
"Заявления господина Оазу Нантоя не были согласованы с партией. Кишинев полон решимости добиться реинтеграции страны путем дипломатии и диалога", – говорится в сообщении пресс-службы.
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