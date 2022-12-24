За словами Нантоя, цей режим не має права на існування. Таку заяву він зробив 23 грудня в ефірі телеканалу TVR Moldova.

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Депутат "Дія і солідарність" пропонує демілітаризувати Придністров'я разом з Україною та НАТО

За словами Нантоя, він не вважає, що "так званий придністровський конфлікт повинен вирішуватися на основі діалогу з Тирасполем".

Ні. Кишинів разом зі своїми партнерами повинен розробити план дій і покласти його на стіл переговорів. Хто прийме, можливо, буде прощений, а хто не прийме – може просто піти. Це не гра в переговори, тому що цей режим не має права на існування,

– заявив депутат.

Він додав, що вирішення конфлікту буде мирним лише тому, що зараз Придністров'я перебуває в дуже складній ситуації. Питання демілітаризації регіону слід розв'язати окремо.

"І, звичайно, тут необхідні скоординовані дії з Україною і НАТО. Тому що ми не будемо щирими, якщо станемо говорити про реінтеграцію країни без конкретного плану повної демілітаризації цієї території", – зазначив Нантой.

У партії "Дія і солідарність" пізніше зауважили, що слова їхнього депутата не були з ними скоординовані.

"Заяви пана Оазу Нантоя не були узгоджені з партією. Кишинів сповнений рішучості домогтися реінтеграції країни шляхом дипломатії та діалогу", – мовиться в повідомленні пресслужби.

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