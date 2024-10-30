Зарплаты выросли, но есть нюанс: приближается ли российская экономика к катастрофе

Расходы на войну существенно истощают российскую экономику. Там уже начинаются проблемы, которые создают угрозы для Кремля.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, заметив, что российская экономика сейчас "перегрета". Они тратят огромные средства на войну. Рабочей силы стало значительно меньше. Зарплаты растут, но инфляция растет еще больше. Условно, если раньше молочник просил за свою работу 500 долларов, то теперь его требования – 1500 долларов. И ему платят такие деньги.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Загородний, российская экономика уже имеет серьезные проблемы. Но пока нельзя говорить, что у них внезапно закончатся деньги на войну. Пока у них есть возможность продавать нефть и экспортировать удобрения, до тех пор у них будут возможности финансировать войну.

Что может создать еще большие проблемы? Системные атаки украинских дронов на их инфраструктуру. 80% экспорта их нефти идет через две портовые системы – вблизи стран Балтии и через Новороссийск. Поэтому такие удары способны создать серьезные проблемы для России,

– сказал Загородний.

Не менее важны удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Там уже жалуются на проблемы с посевной из-за "засухи". Хотя, вероятнее всего, у них снова дефицит дизельного топлива.

Должны понимать, что российская экономика сейчас аж прям не разваливается. Но Украине нужно тут "помогать". Стоит выбивать узкие места российской экономики. В том числе и те, которые связаны с производством снарядов и военной техники,

– отметил Загородний.

Добавим, недавно Владимир Зеленский сравнил российскую экономику с "Титаником". Она начнет приходить в упадок, но этот процесс будет длительным.