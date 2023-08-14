Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал 24 Каналу, что все зависит от того, объединятся ли недовольные российские военные с вагнеровцами. Над этим уже работают "элиты".

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"На самом деле нужна идея, которая объединит недовольных российских военных, вагнеровцев. Пока есть противостояние, они вряд ли готовы идти на определенный союз", – отметил Ус.

Так, ультраправым российским патриотам не нравится ЧВК "Вагнера", которая вместо "служить родине" зарабатывает где-то в странах Африки. Но "башни Кремля" уже ищут то, что могло бы объединить эти силы.

Следующий мятеж может привести к распаду России

"То, что мы все с вами видели, было демоверсией. Пригожин остановился, потому что не знал, что делать дальше. С ним могут работать "башни Кремля", которые уже начинают строить Россию без Путина", – констатировал Ус.

Это не будет революция именно граждан России – речь об объединении интересов отдельных "башен Кремля", стремящихся сохранить свое состояние. В то же время, результатом такого переворота может стать распад страны-агрессора.

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