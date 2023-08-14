Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, що все залежить від того, чи об'єднаються невдоволені російські військові з вагнерівцями. Над цим уже працюють "еліти".
До вашої уваги Через пів року Пригожин або помре, або почне новий переворот, – Грозєв
"Насправді треба ідея, яка об'єднає невдоволених російських військових, вагнерівців. Доки є протистояння, вони навряд чи готові іти на певний союз", – зазначив Ус.
Так, ультраправим російським патріотам не до вподоби ПВК "Вагнера", яка замість "служити батьківщині" заробляє десь у країнах Африки. Але "вежі Кремля" вже шукають те, що могло б об'єднати ці сили.
Наступний заколот може призвести до розпаду Росії
"Те, що ми всі з вами бачили, було демоверсією. Пригожин зупинився, бо не знав, що робити далі. З ним можуть працювати "вежі Кремля", які вже починають будувати Росію без Путіна", – констатував Ус.
Це не буде революція саме громадян Росії – мова про об'єднання інтересів окремих "веж Кремля", які прагнуть зберегти свої статки. Водночас результатом такого перевороту може стати розпад країни-агресорки.
Путін боїться: як він намагається убезпечитись
- Після невдалого "перевороту" Євгенія Пригожина в Росії почались чистки в міноборони, розвідці та самій армії. Так, затримали 13 високопоставлених офіцерів і звільнили близько 15.
- Російський диктатор підписав закон про оснащення росгвардії важкою технікою. Щоб зберегти владу та життя, він може вбивати власних громадян.
- Страх Путіна вже розвинувся в параною – диктатор може використовувати двійників. Зокрема, один з них міг відвідати Дагестан, де обіймався з дітьми.