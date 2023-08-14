Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, що все залежить від того, чи об'єднаються невдоволені російські військові з вагнерівцями. Над цим уже працюють "еліти".

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"Насправді треба ідея, яка об'єднає невдоволених російських військових, вагнерівців. Доки є протистояння, вони навряд чи готові іти на певний союз", – зазначив Ус.

Так, ультраправим російським патріотам не до вподоби ПВК "Вагнера", яка замість "служити батьківщині" заробляє десь у країнах Африки. Але "вежі Кремля" вже шукають те, що могло б об'єднати ці сили.

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"Те, що ми всі з вами бачили, було демоверсією. Пригожин зупинився, бо не знав, що робити далі. З ним можуть працювати "вежі Кремля", які вже починають будувати Росію без Путіна", – констатував Ус.

Це не буде революція саме громадян Росії – мова про об'єднання інтересів окремих "веж Кремля", які прагнуть зберегти свої статки. Водночас результатом такого перевороту може стати розпад країни-агресорки.

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