Путина не понимают даже самые близкие, – обозреватель FT об изменениях в настроениях Кремля

Ситуация вокруг парада на 9 мая ударила по имиджу Кремля. Там опасались атак украинских дронов, поэтому провели мероприятие достаточно скромно. Они показали, что не способны гарантировать безопасность внутри России.

Обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман рассказал 24 Каналу, что Украина все эффективнее и чаще атакует Россию дронами. И это существенно влияет на общие настроения в Кремле. Их все больше волнует угроза со стороны Украины.

Как война влияет на Россию?

По словам журналиста, в течение 2025 года среди западных аналитиков и представителей власти разных стран звучало мнение, что Украина медленно проигрывает войну. Никто этому не радовался. Однако настроения были именно такими. Сейчас очевидно, что россияне не находятся в выгодном положении. Украинские атаки создают им проблемы.

Есть также много слухов о Путине. Мое издание писало, что Путин все реже бывает на публике и параноидально относится к собственной безопасности. Он боится переворота. Все это в совокупности меняет восприятие так называемой "непобедимости России". Создается впечатление, что Путина не понимают даже самые близкие люди из его окружения,

– сказал обозреватель.

По его мнению, прокремлевские блогеры все чаще жалуются, что война против Украины идет не по плану. И это в конце концов также ослабляет позиции Путина.

Обратите внимание! Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в рамках Киевского форума по безопасности заметил, что революция или переворот в России пока маловероятен. Режим остается почти таким же устойчивым, как и до начала полномасштабной войны. Однако стоит признать, что проблемы в России постепенно нарастают.

Какова ситуация в России?

Институт изучения войны сообщал, что рост атак украинских дронов по России провоцирует недовольство среди местного населения. Кремль в очередной раз показывает свою беспомощность по защите страны. Некоторые пропагандисты уже даже критиковали региональные власти.

Специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов считает, что хаотичные высказывания среди российских блогеров и пропагандистов является свидетельством системного кризиса режима. Путин начинает терять контроль над собственным информационным пространством. И последствия могут быть неожиданными.

В Службе внешней разведки Украины сообщили, что российский бизнес все активнее выводит деньги за границу на фоне ухудшения экономики страны-агрессора. Там все чаще фиксируют финансовые схемы с "займами" иностранным компаниям.