Цинизм пересек границу: в российской госдуме назвали рождение ребенка "билетом к бедности"

Депутат госдумы Михаил Делягин заявил, что для большинства россиян рождение ребенка является билетом к бедности и нищете. Мол, именно низкий уровень жизни – проблема демографической ситуации в стране-агрессоре, а не последствия "СВО".

Оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский объяснил 24 Каналу, что никакого экстремизма в словах Делягина нет. По его мнению, это все часть правительственной задачи по увеличению материнского капитала, чтобы улучшить рождаемость соответственно.

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"Видимо, теперь в госдуме обсуждают способ финансирования всей этой программы по немедленной репродукции россиян, столкнувшись с ужасом демографической ямы", – объяснил Олевский.

– государственная программа финансовой поддержки семей, действующая с 2007 года по 2026-й. Цель программы – увеличить рождаемость в стране.

Найти деньги для материнского капитала можно, но уровень жизни от этого не изменится. Как известно, рубли обесцениваются с большой скоростью.

Путин готовится к выборам

В марте пройдут президентские выборы в России, но Владимир Путин до сих пор не объявил о баллотировании. Вероятно, он объявит о своем участии во время "прямой линии" в декабре.

Помимо "побед" на фронте, российскому президенту важно продемонстрировать свою эффективность во внутриполитической жизни страны. Увеличение материнского капитала может стать одним из его шагов.

"И Путин скажет: "Конечно, мы об этом подумали. Вот вам 200 тысяч материнского капитала". А потом обесценят эти 200 тысяч",

– предположил Олевский.

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