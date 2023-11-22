Цинизм пересек границу: в российской госдуме назвали рождение ребенка "билетом к бедности"
Депутат госдумы Михаил Делягин заявил, что для большинства россиян рождение ребенка является билетом к бедности и нищете. Мол, именно низкий уровень жизни – проблема демографической ситуации в стране-агрессоре, а не последствия "СВО".
Оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский объяснил 24 Каналу, что никакого экстремизма в словах Делягина нет. По его мнению, это все часть правительственной задачи по увеличению материнского капитала, чтобы улучшить рождаемость соответственно.
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"Видимо, теперь в госдуме обсуждают способ финансирования всей этой программы по немедленной репродукции россиян, столкнувшись с ужасом демографической ямы", – объяснил Олевский.Материнский капитал в России – государственная программа финансовой поддержки семей, действующая с 2007 года по 2026-й. Цель программы – увеличить рождаемость в стране.
Найти деньги для материнского капитала можно, но уровень жизни от этого не изменится. Как известно, рубли обесцениваются с большой скоростью.
Путин готовится к выборам
В марте пройдут президентские выборы в России, но Владимир Путин до сих пор не объявил о баллотировании. Вероятно, он объявит о своем участии во время "прямой линии" в декабре.
Помимо "побед" на фронте, российскому президенту важно продемонстрировать свою эффективность во внутриполитической жизни страны. Увеличение материнского капитала может стать одним из его шагов.
"И Путин скажет: "Конечно, мы об этом подумали. Вот вам 200 тысяч материнского капитала". А потом обесценят эти 200 тысяч",
– предположил Олевский.
Ситуация в России: последние новости
- С начала ноября рубль подорожал на 4% относительно доллара. Это связано с экономическими манипуляциями перед президентскими выборами в России. В августе валюта была одной из самых слабых в мире.
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