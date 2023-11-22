Опозиційний журналіст, редактор видання The Insider Тимур Олевський пояснив 24 Каналу, що жодного екстремізму в словах Делягіна немає. На його думку, це все частина урядового завдання зі збільшення материнського капіталу, щоб поліпшити народжуваність відповідно.

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"Мабуть, тепер у держдумі обговорюють спосіб фінансування всієї цієї програми з негайної репродукції росіян, стикнувшись із жахом демографічної ями", – пояснив Олевський.

Материнський капітал у Росії – державна програма фінансової підтримки сімей, яка діє з 2007 року до 2026-го. Мета програми – збільшити народжуваність у країні.

Знайти гроші для материнського капіталу можна, але рівень життя від цього сильно не зміниться. Як відомо, рублі знецінюються з великою швидкістю.

Путін готується до виборів

У березні відбудуться президентські вибори в Росії, але Владімір Путін досі не оголосив про балотування. Імовірно, він оголосить про свою участь під час "прямої лінії" в грудні.

Крім "перемог" на фронті, російському президенту важливо продемонструвати свою ефективність у внутрішньополітичному житті країни. Збільшення материнського капіталу може стати одним з його кроків.

"І Путін скаже: "Звісно, ми про це подумали. Ось вам 200 тисяч материнського капіталу". А потім знецінять ці 200 тисяч",

– припустив Олевський.

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