Опозиційний журналіст, редактор видання The Insider Тимур Олевський пояснив 24 Каналу, що жодного екстремізму в словах Делягіна немає. На його думку, це все частина урядового завдання зі збільшення материнського капіталу, щоб поліпшити народжуваність відповідно.
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"Мабуть, тепер у держдумі обговорюють спосіб фінансування всієї цієї програми з негайної репродукції росіян, стикнувшись із жахом демографічної ями", – пояснив Олевський.
Знайти гроші для материнського капіталу можна, але рівень життя від цього сильно не зміниться. Як відомо, рублі знецінюються з великою швидкістю.
Путін готується до виборів
У березні відбудуться президентські вибори в Росії, але Владімір Путін досі не оголосив про балотування. Імовірно, він оголосить про свою участь під час "прямої лінії" в грудні.
Крім "перемог" на фронті, російському президенту важливо продемонструвати свою ефективність у внутрішньополітичному житті країни. Збільшення материнського капіталу може стати одним з його кроків.
"І Путін скаже: "Звісно, ми про це подумали. Ось вам 200 тисяч материнського капіталу". А потім знецінять ці 200 тисяч",
– припустив Олевський.
Ситуація в Росії: останні новини
- З початку листопада рубль подорожчав на 4% відносно долара. Це пов'язано з економічними маніпуляціями перед президентськими виборами в Росії. Водночас у серпні валюта була однією з найслабших у світі.
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає майбутнє Росії "туманним". Щоб зберегти світовий порядок, потрібно контрольовано розділити країну-агресорку на кілька частин.
- До слова, російське населення втрачає довіру до своєї армії. На початку повномасштабного вторгнення в Україну 80% росіян довіряли своїм військовим, а вже влітку – 75%.