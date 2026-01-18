Россию ждет коллапс в 2026 году, – экс-глава МИД раскрыл серьезные проблемы Кремля

Ситуация в российской экономике ухудшается из-за войны. Конечно, никто не сможет сразу предсказать крах. Но проблемы там нарастают.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко, отметив, что уже разные аналитики сходятся на том, что Россия почти исчерпала внутренние ресурсы для ведения войны. Они еще могут тянуть и имитировать войну. Однако проблемы нарастают.

Чего ожидать дальше?

Как отметил Огрызко, колебания цен на нефть бьет по российскому бюджету. Если цена на российскую нефть стабильно будет находиться на уровне 35 – 36 долларов, то сделается существенная дыра в бюджете. Тут многое зависит от действий того же президента США Дональда Трампа.

Сейчас есть намеки, что Трамп с премьер-министром Индии Моди восстановят более-менее нормально отношения. Тогда Индии не нужно будет покупать нефть в таких объемах. Она может быть легко замещена той же венесуэльской,

– отметил Огрызко.

Россия сильно зависит от нефтегазовых доходов. Они составляют 30% от поступлений в бюджет. Если это "окно" закроется, то Кремлю будет колоссально сложно перекрыть дыру.

Они могут начать брать деньги у населения через облигации. Но дальше это может создать целый каскад проблем.

Эти деньги должны быть чем-то покрыты. Если вбросишь в экономику "пустые" деньги, то это сразу ударит по инфляции, которая надавит на население. Есть же им хочется. А если с этим будут проблемы, то уже могут пойти протесты. Включается логика. А зачем им кормить Москву? А там и коллапс системы управления и самого государства,

– отметил Огрызко.

Проблемы в российской экономике: коротко