Израиль контролирует больницу Аль-Шифа, туда заехали танки – СМИ
Источник:BBC
Израиль оцепил и контролирует больницу Аль-Шифа. ЦАХАЛ убежден, что под ней расположены тоннели, в которых действуют террористы ХАМАС.
Находящийся в больнице журналист говорит, что израильские военные ходят от комнаты к комнате, этаж за этажом, опрашивая всех – как персонал, так и пациентов. Израильских военных сопровождают медики и носители арабского языка.
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Зачем Израилю самая большая больница Газы
В среду 15 ноября израильские силы начали рейд в крупнейшую больницу сектора Газа Аль-Шифа. Израиль уверен, что ХАМАС действует из тоннелей под огромным комплексом. Однако группировка боевиков и руководство больницы отвергают это утверждение.
Считается, что тысячи палестинцев прячутся внутри и вокруг больницы. Однако вместе с тем там находятся и пациенты.
Врачи говорят о критической ситуации в заведении
Главное здание больницы фактически перестало функционировать, врачи работают при свечах и заворачивают недоношенных детей в фольгу, чтобы сохранить им жизнь – с некоторыми предупреждениями ситуация внутри стала "катастрофической". Генеральный директор больницы Газы утверждает, что в больнице сейчас около 40 инкубаторов с младенцами и их некуда эвакуировать.
CNN и BBC не могут независимо подтвердить оценку ситуации и посылают источники обеих сторон. Но ранее на этой неделе на фотографиях, опубликованных больницей, видно, как новорожденных младенцев вынимали из инкубаторов и клали рядом друг с другом на одну кровать из-за нехватки электроэнергии.
Министр здравоохранения Египта Халед Абдель-Гаффар во вторник сообщил, что Минздрав Египта пытается скоординировать передачу 36 новорожденных младенцев с Палестинским обществом Красного Полумесяца. По его словам, на границе младенцев ждут машины скорой помощи, оснащенные портативными аппаратами искусственной вентиляции легких. Однако врачи утверждают, что Израиль блокирует эвакуацию.
А армия обороны Израиля заявила, что пытается обеспечить больницу Аль-Шифа инкубаторами и респираторами для недоношенных младенцев и детей. В среду ЦАХАЛ сообщил, что военные доставили в больницу инкубаторы и медикаменты.
К слову, ранее Израиль заявил, что ЦАХАЛ взял под контроль:
- парламент ХАМАС;
- правительственный комплекс боевиков;
- штаб-квартира полиции.
- так называемый дом губернатора Газы,
- здание инженерного факультета одного из университетов Газы,
- тренировочный комплекс ХАМАС.