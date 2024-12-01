Поговорим о трудностях коммуникации и здравом смысле на фоне ситуации в Сирии. Пользователи соцсетей пишут разное – от "навалили русским" (хотя там из внешних сил в основном были иранцы) и "желтых лент", как намек на какой-то украинский след.

С одной стороны, я понимаю реакцию населения – приятно читать, когда партнеру твоего врага "навалили". Но с учетом того, что распространяют мемы про едва ли не "наших", мне становится нехорошо. Часто из-за таких разгонов действительно наши важные тезисы воспринимают неоднозначно. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Разберемся в ситуации на пальцах

1. Это операция Турции для расширения зоны контроля и получения под контроль территории, достаточной для создания некоего аналога "ДНР" на сирийской территории. Проводится она пока силами неправительственной армии, а остатками исламистской оппозиции в Сирии и протурецкими военными формированиями. Кто не в курсе – почитайте о зоне контроля "сирийских туркоманов" и операции "Оливковая ветвь".

2. Зона правительственных войск – войска Асада, иранские инструкторы из "КСИР" и 1 блокпост россиян (там было около 100 человек), который снялся несколько недель назад.

3. Это борьба за послевоенные мирные консультации по Сирии, где игроками являются Турция, Иран, Россия, собственно Сирия и сирийские курды, которые имеют поддержку США. В этом случае это борьба между Ираном и Турцией.

4. Все в порядке? Пока что да. Но посмотрите на карту и на то, что расположено к северу от Алеппо. Там остатки курдского анклава, который не до конца уничтожен турками во время операции "Оливковая ветвь". То есть после захвата Алеппо логично уничтожить этот анклав.

Еще не поняли ловушки нашей общественной радости? Ладно, объясню на пальцах: турецкие прокси силы будут уничтожать американских партнеров в Сирии. А мы радуемся чьим успехам? Турецких прокси. А у кого оружие просим, а?

Турция выбрала отличный момент для удара – Россия занята своим, в США период "до инаугурации", когда Вашингтон не может (по политическим мотивам) начинать новые операции. Иран был занят Ливаном и Израилем.

Проблема в том, что нам нельзя ввязываться в такой узел противоречий (даже медийно), сначала немного разобравшись в теме.