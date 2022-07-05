В Славянске и Краматорске нет угрозы создания котла, – Гармаш

В Славянске и Краматорске сейчас нет угрозы оцепления украинских войск. У ВСУ есть возможность подтягивать туда необходимые ресурсы и проводить ротацию.

Об этом 24 каналу рассказал украинский журналист Сергей Гармаш. По его словам, сейчас на этих территориях ВСУ имеют хорошие перспективы. Но, конечно, прогнозировать дальнейший ход боевых действий следует осторожно – много неизвестных нюансов.

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Надеюсь, что мы не дадим врагу реализовать основную политическую цель

Как пойдут боевые действия – многое зависит от количества техники и боеприпасов, которые сейчас находятся в пределах Краматорска, Славянска и ближних населенных пунктов.

Сергей Гармаш надеется, что украинские защитники не дадут врагу реализовать основную политическую цель – полноценную оккупацию территорий Луганской и Донецкой областей. Он ожидает, что этого не произойдет.

У меня есть основания надеяться, что действительно этого не произойдет. Видим, что в той же Марьинке или Авдеевке, которые являются пригородом Донецка, мы до сих пор остаемся. А часть Марьинки мы еще даже отбили. Оккупанты не смогли за 4 месяца взять эти населенные пункты, – подчеркнул Сергей Гармаш.

Он считает, что за 4 месяца полномасштабной войны украинские военные там еще окопались и приготовили дополнительные позиции для того, чтобы дать отпор врагу.

В Славянске и Краматорске нет угрозы котла, – Гармаш: смотрите видео

Напомним, украинские военные имеют успехи на разных участках фронта. К примеру, в Херсонской области ночью 5 июля защитники отбили атаку усиленного взвода врага. Оккупанты потеряли свой БТР-82. 2 вражеских захватчика удалось ликвидировать, еще 5 – получили ранения.

Вооруженные силы Украины используют эффективную тактику против российских оккупантов. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ее уже начали изучать в разных армиях мира.

А в оккупированном Донецке – снова "хлопок". Украинские военные уничтожили эффектно взорвавшийся очередной вражеский состав боеприпасов.