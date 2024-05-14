Глава ОВА о возможном наступлении на Сумщину: эвакуируем население, 24/7 коммуницируем с командованием

Ситуация в Сумской области на границе с Россией напряженная. Местным жителям рекомендуют переместиться в безопасные места из 10-километровой зоны эвакуации на фоне интенсивного обстрела населенных пунктов Белопольской громады.

Председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх прокомментировал возможное наступление на Сумщину в эфире телеканала "Мы-Украина", передает 24 Канал.

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По его словам, сейчас продолжается эвакуация населения, в ОВА 24/7 коммуницируют с военным командованием.

"Мы эту информацию получили, Сумская ОВА 24/7 общается с военным командованием и учитывая эту информацию мы и действуем, как пример община Белополье, которая страдает от обстрелов, инфораструктура которой пострадала от обстрелов, военные рекомендовали эвакуацию там, мы выполняем", – отметил Владимир Артюх.

Ситуация на Сумщине: актуально