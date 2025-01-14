Торецк не захвачен россиянами, там до сих пор сопротивляются украинские войска, – ОСУВ "Хортица"

В СМИ в последнее время распространились информация о полной потере контроля над Торецком. В ВСУ отреагировали на это.

Военные опровергли данные о захвате города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какова ситуация с Торецком

Так, в немецкой прессе утверждали, что россияне якобы захватили 90% города Торецк. Учитывая активное распространение данной информации, в ОСУВ "Хортица" проверили эту информацию на всех уровнях сразу.

Это неправда. Это полностью не соответствует как нашим сводкам, так и непосредственным данным с места,

– отметил Трегубов.

По его словам, в Торецке остаются украинские войска, которые активно сопротивляются вражеской армии.

"Я не хочу вдаваться, в каких районах именно они (ВСУ – 24 Канал) там есть, но там совсем не говорится о том, что россияне уже как-то побеждают и вытесняют украинские войска из города", – добавил представитель ОСУВ "Хортица".

Напомним, что в утренней сводке Генштаба за 14 января говорилось о том, что на Торецком направлении оккупанты совершили наступления в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Щербиновка и Белая Гора. Большинство атак российская армия за минувшие сутки направила именно на Торецк.