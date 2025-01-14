Військові спростували дані про захоплення міста. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація з Торецьком

Так, у німецькій пресі стверджували, що росіяни начебто захопили 90% міста Торецьк. Зважаючи на активне поширення даної інформації, в ОСУВ "Хортиця" перевірили цю інформацію на усіх рівнях одразу.

Це неправда. Це повністю не відповідає як нашим зведенням, так і безпосереднім даним з місця,

– наголосив Трегубов.

За його словами, у Торецьку залишаються українські війська, які активно чинять опір ворожій армії.

"Я не хочу вдаватися, в яких районах саме вони (ЗСУ – 24 Канал) там є, але там зовсім не йдеться про те, що росіяни вже якось перемагають і витісняють українські війська з міста", – додав речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, що у ранковому зведенні Генштабу за 14 січня йшлося про те, що на Торецькому напрямку окупанти здійснили наступи в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Щербинівка та Біла Гора. Більшість атак російська армія за минулу добу спрямувала саме на Торецьк.