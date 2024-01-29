Права нацменьшинств, скандал и 50 миллиардов: главное из переговоров Ермака, Сийярто и Кулебы

В Ужгороде 29 января произошла историческая встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, его венгерского коллеги Петера Сийярто и главы Офиса Президента Андрея Ермака. После встречи политики вышли с общим брифингом к журналистам.

На брифинге украинские и венгерские политики рассказали о главных вопросах, которые поднимались во время встречи в Ужгороде. О чем говорили Сийярто Кулеба и Ермак – читайте в материале 24 Канала.

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Вопрос прав венгерских нацменьшинств в Закарпатье

Во время брифинга Дмитрий Кулеба отметил, что вопрос о правах венгерских национальных меньшинств на Закарпатье является очень давней историей. Поэтому во время переговоров как украинские, так и венгерские представители "отмотали эту историю до самого начала" и сошлись в позиции, которая хочет урегулировать этот вопрос.

Мы исходим из того, что в рамках нашего курса к членству в Европейском Союзе мы приняли соответствующее образовательное законодательство, которое по сути вернуло систему обучения для национальных меньшинств к ситуации 2017 года, когда была введена образовательная реформа.

– сказал глава МИД.

Он также отметил, что во время встречи Сийярто перечислил перечень вопросов возникших у венгерской стороны к правам нацменьшинств на Закарпатье. Поэтому украинское и венгерское МИД соберут специальную комиссию, которая через 10 дней должна представить на рассмотрение правительств обоих государств и что из того перечня вопросов требует решения или уже решено.

Венгрия просит вернуть права, бывшие в 2015 году у венгров

Петер Сийярто в свою очередь подчеркнул, что говорил с Дмитрием Кулебой о тех вопросах, которые в последние годы были довольно тяжелыми и открытыми в отношениях между нашими государствами.

Глава венгерского МИД сказал, что начиная с 2015 года в Украине принимали такие законодательные акты, которые уменьшали права венгерского национального меньшинства.

Однако Венгрия, по словам Сийярто, очень высоко оценила принятый Верховной Радой закон в декабре 2023 года, который остановил все предыдущие инициативы по правам венгерского нацменьшинства на Закарпатье.

Но у нас есть просьба. Мы просим вернуть венгерскому национальному меньшинству все те права, которые она имела до 2015 года,

– сказал Сийярто.

В то же время он подчеркнул, что Венгрия больше ничего не просит больше тех прав, которые были до 2015 года. Кроме того, Венгрия сформировала просьбу восстановить статус национальной венгерской школы в Украине, чтобы была возможность составить на аттестат зрелости на венгерском языке и чтобы венгерский язык можно было использовать в области высшего образования культуры и общественной жизни.

В конце концов, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос возвращения прав венгерским нацменьшинствам по образованию и использованию родного языка в Украине решен, как и в отношении всех других сообществ проживающих на территории Украины. Однако Кулеба отметил, что те вопросы, которые МИД Украины получил от Сийярто, Украина будет прорабатывать.

Сийярто заверил поддержку в территориальной целостности Украины

В свою очередь глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что иногда точку зрения Венгрии не так понимают. А иногда есть фейки относительно позиции самой страны по отношению к нацменьшинствам.

Повседневность жизни не только в политике может создавать напряжение. А я должен вам сообщить, что без господина губернатора (председателя Закарпатской ОВА 24 Канал) это напряжение мы не смогли бы снять,

– подчеркнул он.

Сийярто также сказал, что сотрудничество с председателем Закарпатской ОВА и проживающими на территории Закарпатья венграми очень важно для венгерского правительства.

Он также отметил, что война в Украине длится почти два года, а Венгрия в свою очередь выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины. Сийярто также заверил, что Венгрия хочет, чтобы "наши соседи имели мир".

Кулеба отреагировал на скандал с венгерским политиком

Кулеба отметил, что понимает, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения. Однако, по словам министра, у противников нашего государства ничего не получится.

Если Путин обломал свои зубы об Украине, то отдельные венгерские политики, выражающие такие заявления, обломают их тем более,

– заявил глава МИД.

Кроме того, в этом контексте Кулеба поблагодарил Петера Сийярто за выражение четкой позиции правительства Венгрии относительно суверенитета нашего государства.

Украина готовит встречу Зеленского и Орбана

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готовит встречу между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном. По словам главы ОП, наша сторона хочет, чтобы эта встреча завершилась конкретными результатами.

О дате конкретной мы не говорили, но обе стороны выразили заинтересованность чтобы такая встреча состоялась как можно скорее потому что как сказали и Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба мы точно едины в том, что мы никому не дадим даже возможности думать, что соседние государства могут быть не в добрососедских отношениях,

– сказал Андрей Ермак во время брифинга.

Визит Петера Сийярто он назвал мощным шагом к встрече двух лидеров. Встретиться стремятся обе стороны они надеются что диалог будет успешным и откроет новую страницу в отношениях между странами.

50 миллиардов евро от ЕС и вопросы вооруженной помощи

Во время брифинга Петер Сийярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по этому вопросу.

Относительно разблокировки 50 миллиардов евро для Украины это не двусторонний вопрос. Поэтому мы будем это обсуждать не здесь, а в Брюсселе.

– ответил он.

Кроме того, Сийярто в очередной раз отметил, что Будапешт официально поддерживает территориальную целостность Украины и готов в дальнейшем помогать Киеву в гуманитарных вопросах.

В то же время он подчеркнул, что его страна не будет поставлять оружие Украине, как и не поставляла раньше. Однако министр заверил, что его страна ни разу не отказала гражданину Украины о помощи и будет в дальнейшем продолжать гуманитарное направление.