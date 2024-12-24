"Пытаются не дать окружить": какая ситуация возле Макаровки

Российская армия продолжает наступать на украинские города и села. Сейчас Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия вблизи Макаровки в Донецкой области.

В Силах обороны Юга говорят, что "ситуация довольно тяжелая, однако не безнадежная". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Какова ситуация вблизи Макаровки

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин объяснил, что стабилизационная операция проводится для того, чтобы не допустить полуокружения украинских военных. А также, чтобы иметь связь с каждым подразделением.

Сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить наши позиции, пытаются не дать окружить наши силы, поэтому сейчас идет активная оборона, идет оборонительная операция,

– говорит Волошин.

Он добавил, что о последствиях и результатах этой операции сообщат позже.

Отметим, что ранее сообщалось якобы ВСУ попали в полное окружение вблизи Макаровки. Однако в Силах обороны Юга не подтвердили эту информацию.